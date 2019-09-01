عماد السيد يتألق ويحافظ على شباك الاتحاد نظيفة بالشوط الأول أمام الزمالك

تألق عماد السيد حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري، أمام فريقه السابق الزمالك، وذلك في المواجهة التي تجمع الفريقين بنصف نهائي كأس مصر.
عماد السيد ظهر بشكل لافت للنظر بعد أن أنقذ زعيم الثغر من هجوم الزمالك الكاسح خلال الشوط الأول من المباراة، حيث نجح في التصديلأكثرمن هدف محقق ليخرج الاتحاد السكندري من شوط المباراة الأول متعادلًا مع الزمالك سلبيًا.
جدير بالذكر أن عماد السيد رحل عن الزمالك نهائيًا مطلع الانتقالات الجارية إلى صفوف الاتحاد السكندري.
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