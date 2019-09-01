تعرف على المباريات التي سيغيب عنها تريزيجيه بعد الطرد أمام كريستال بالاس

تعرض الدولي المصري محمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا الانجليزي يوم أمس السبت، للطرد في المباراة التي جمعت فريقه ضد فريق كريستال بالاس والتي انتهت لصالح الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الرابعة من البريميرليج.

وشهد شوط المباراة الأول حصول تريزيجيه على البطاقة الصفراء الأولى عند حلول الدقيقة الرابعة والأربعين بعد أن تدخل بقوة على مشارف الراية الركنية ولعب قدم لاعب كريستال بالاس بدلاً من الدخول على الكرة، مما دفع الحكم إلى إشهار الإنذار في وجهه.

ولم تمر سوى تسعة دقائق من الشوط الثاني إلا وأخرج حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية للدولي المصري بعد تدخله بعنف على قدم الإيفواري ويلفريد زاها ليخرج تريزيجيه بالبطاقة الحمراء ويجبر لاعبيه على المشاركة بعشرة لاعبين فقط لمده ستة وثلاثين دقيقة كاملة.

ومن المنتظر أن يغيب الدولي المصري عن مباراة أستون فيلا المقبلة بداعي الإيقاف والتي يلاقي فيها فريقه نادي ويست هام يونايتد خلال مباريات الجولة الخامسة من بطولة والأربعين بعد أن تدخل بقوة على مشارف الراية الركنية ولعب قدم لاعب كريستال بالاس بدلاً من الدخول على الكرة، مما دفع الحكم إلى إشهار الإنذار في وجهه.ولم تمر سوى تسعة دقائق من الشوط الثاني إلا وأخرج حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية للدولي المصري بعد تدخله بعنف على قدم الإيفواري ويلفريد زاها ليخرج تريزيجيه بالبطاقة الحمراء ويجبر لاعبيه على المشاركة بعشرة لاعبين فقط لمده ستة وثلاثين دقيقة كاملة.ومن المنتظر أن يغيب الدولي المصري عن مباراة أستون فيلا المقبلة بداعي الإيقاف والتي يلاقي فيها فريقه نادي ويست هام يونايتد خلال مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم " البريميرليج ".

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