اونلاين | كورة ستار Solskjær مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري بث مباشر KORA LIVE يلا شوت الجديد بث الاسطورة ماتش الزمالك

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بث مباشر مشاهدة مباراة نصف نهائي بطولة كأس مصر والتي تجمع بين فريقي الزمالك ضد الاتحاد السكندري والتي ستجمع الفريقان الاحد على أرضية ملعب إستاد الإسماعيلية الدولي.

كورة سبورت KORA SPORT ومن المنتظر أن يدخل نادي الزمالك المباراة بتشكيلة نارية بحثاً عن تحقيق الفوز للوصول إلى المباراة النهائية من أجل تحقيق اللقب الغالي.

كورة جول KORA GOAL ولم يختلف الأمر كثيراً لنادي الاتحاد الذي يبحث هو الآخر عن الظهور في المشهد الختامي لأقدم البطولات المصرية والإطاحة بالمارد الأبيض.

كورة لايف KORA LIVE وسيدخل زعيم الثغر المباراة بالتشكيل التالي :-

• حراسة المرمى : عماد السيد

• خط الدفاع : محمود شعبان ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم

• خط الوسط : نور السيد وكريم الديب وخالد الغندور

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• خط الهجوم : بناهينى و أحمد حجى و خالد قمر .

كورة أونلاين KORA ONLINE فيما سيدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيلة مكونة من الأسماء التالية :-

• حراسة المرمى : محمد عواد

• خط الدفاع : حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

• خط الوسط : طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما وأوناجم

• خط الهجوم : مصطفى محمد.

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة عبر روابط كل حصري Kol 7asry وكذلك روابط فور لايف إتش دي LIVE7HD بالإضافة إلى روابط أون سبورت لايف On sports live.