اونلاين | يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

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كورة لايف البث المباشر لمباراة فريق ريال مدريد مع فريق فياريال اليوم الأحد 1/9/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني KOORA LIVE.

جول كورة وأعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق فياريال YALA SHOOOT PLUS :-

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

‏حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : كارفاخال، فاران، راموس، ميندي.

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خط الوسط : كاسيميرو، توني كروس، لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم : بنزيما، لوكا يوفيتش، جاريث بيل.

وتأتي دكة البدلاء في المباراة للملكي KOORA ONLINE :-

كيلور نافاس، ميليتاو، اودريوزولا، مارسيلو، فالفيردي، لوكا مودريتش، جونيور ڤينيسيوس.

كورة ستار مواجهة فريق ريال مدريد مع فريق فياريال KOORA STAR، وستكون تلك المباراة نارية بين الطرفين من أجل تحقيق الانتصار بعد تعادل ريال مدريد في المباراة الماضية أمام فريق بلد الوليد بنتيجة هدف لكل فريق LIVE7HD.