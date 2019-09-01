اونلاين | Live| يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر في الدوري الاسباني.. النتيجة 1/1

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم الأحد 1-9-2019 بث مباشر عبر رابط كورة أون لاين kora online ، حيث يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلاً على نظيره فياريال، مساء اليوم الأحد، ويلتقي الفريقان على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الليجا الإسبانية.

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من المقرر أن تنطلق أحداث المباراة القوية بين النادي والملكي والغواصات الإسبانية الصفراء، في تمام الساعة التاسعة مساءَا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية والعراق وقطر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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ويمكنكم مشاهدة أحداث مباراة ريال مدريد وفياريال من خلال البث الفضائي للمباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي الثالثة beINspots HD3 ، كما ستكون المباراة متاحة للمتابعين من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي بجودة عالية.

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الجدير بالذكر انه يحتل الميرينجي المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، بعد مرور أسبوعين، حيث فاز في مباراته الإفتتاحية أمام سيلتا فيجو، قبل أن يتعادل مع فريق ريال بلد الوليد في الأسبوع الثاني، بينما يحتل فريق الغواصات الصفراء المركز الـ13 برصيد نقطة وحيده، حصدها من تعادل في الأسبوع الأول أمام ضيفه فريق غرناطه.

ومن الكتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : كورتوا، خط الدفاع : كارفاخال – رافييل فاران – سيرجيو راموس – مارسيلو، خط الوسط : مودريتش – كاسيميرو – توني كروس، خط الهجوم : جاريث بيل – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.