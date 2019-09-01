اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر يلا شوت رابط ريال مدريد beIN SPORTS جوجة متعددة

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يحتضن ملعب لا سيراميكا، مباراة قوية بين ريال مدريد وفياريال KORA STAR، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي ستكون فرصة أخيرة لنجوم ريال مدريد من أجل إثبات قدرتهم على المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم، خاصة في ظل تألق الجار إتليتكو مدريد في أول لقائين، وكذلك التدعيمات الكبيرة التي يقوم بها نادي برشلونة في الوقت الحالي.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال

تنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر وبدون تقطيع LIVE7HD على موقع الخليج 365 الرياضي، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء يوم الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر 2019، في حين ستكون مباراة ريال مدريد وفياريال يلا شوت بلس، منقولة عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية القطرية، وبالتحديد قناة BeIN SPORTS HD2، والمخصصة لنقل مباريات الدوري الإسباني.

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أجواء مباراة ريال مدريد وفياريال

يبدو بأن سوق إنتقالات النادي الملكي قد أغلق بصورة نهائية عقب إنسحاب النادي من صفقة الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لذا فإن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، سيكمل الموسم بنفس الأسماء الموجودة لديه في الوقت الحالي، وسيدخل زيدان مباراة ريال مدريد وفياريال كورة لايف، وهو يعمل جيدًا بأنه لا بديل عن تحقيق الفوز والإنتصار من أجل الإستمرار في مطاردة إتليتكو مدريد والذي تحصل على 6 نقاط في أول مباراتين، وكذلك محاولة الإستمرار فوق برشلونة في جدول الترتيب بعد مرور ثلاث جولات.

تشكيل مباراة ريال مدريد وفياريال

وعن التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وفياريال ONLINE، فإن زيدان سيدخل المباراة بتشكيلة مكونة من تبيو كورتوا في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي سيرغيو راموس، ورافائيل فاران، ومارسيلو، والفارو أودريوزولا، وفي خط الوسط سيلعب توني كروس ومورديتش وكاسيميرو، وفي المقدمة سيكون هناك بنزيمة وجاريث بيل وفينيسيوس جونيور