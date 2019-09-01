اونلاين | كورة ستار ON LINE مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر KORA LIVE ماتش ريال مدريد رابط FIL GOAL

يستضيف ملعب لا سيراميكا مباراة قوية بين نادى فياريال وريال مدريد فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الإسبانى فى لقاء سيقوده تحكيمياً خيسوس مانزانو، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Live.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق كالأتى :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

الدفاع : مارسيلو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - جاريث بيل

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أما التشكيل المتوقع لفياريال فسيكون كالتالي :

حراسة المرمى : أندريس فيرنانديز

الدفاع : ألبرتو مورينو - باو توريس - راؤول ألبيول - ماريو جاسبار

خط الوسط : سانتي كازورلا - فيسينتي إيبورا - كارل توكو إيكامبي - مويسيس جوميز

الهجوم : سامويل تشوكويزي - جيرارد مورينو

وسيقام اللقاء فى تمام التاسعه مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورت beIN Sport HD 3 ويقدم الخليج 365 الرياضي بث عبر رابط سريع، جودة عاليه Koora Online، أو عبر رابط سريع Yalla Shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بجودة عاليه.

ويحتل ريال مدريد المركز الثامن برصيد 4 نقاط بعد الفوز فى أول مباراة على سيلتا فيجو بثلاثيه مقابل هدف ثم التعادل مع بلد الوليد بهدف لكل فريق بينما فريق فياريال لديه نقطة واحدة من مباراتان، ويقدم الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Live.