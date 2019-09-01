اونلاين | حصري 7SRY مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر رابط On sport 1 تابع لايف الزمالك والاتحاد Zmlkawy GOAL

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يستضيف ملعب الإسماعيلية مواجهة نارية مساء اليوم الأحد 1-9-2019، حينما يلتقي الاتحاد السكندري ضيفه الزمالك، في منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وتأتي صعوبة المواجهة للطرفين، بعد أن تولى الفريقين جهازين فنيين جديدين عن الموسم الماضي، حيث تولى طلعت يوسف المسئولية الفنية لزعيم الثغر خلفا للراحل حلمي طولان، فيما يقود الفارس الأبيض الصربي ميتشو خلفا للمؤقت طارق يحيي.

ونجح الجهازيين الفني في تقديم أوراقه لجمهوره، حيث قاد يوسف سيد البلد للبقاء في الدوري الممتاز بأخر جولة والانطلاقة القوية في البطولة العربية، فيما حقق ميتشو الفوز في أول اختباريين أمام ديكاداها الصومالي بالفوز بنتيجة سداسية لاشئ في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وعبور المقاصة بهدف دون رد في ربع نهائي كأس مصر.

من المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة الاتحاد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمد أوناجم.

خط الهجوم : عمر السعيد.

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بينما على الجانب الآخر يتوقع أن يبدأ زعيم الثغر هذه المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : عماد السيد.

خط الدفاع : محمود شعبان ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم.

خط الوسط : نور السيد وكريم الديب وخالد الغندور بناهينى و أحمد حجى.

خط الهجوم : خالد قمر.

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بث مباشر مباراة الاتحاد والزمالك اليوم عبر رابط كول كورة COOL KORA، ويلا شووت بلاس YALLA SHOOT PLUS، في نصف نهائي كأس مصر، حصريا KOORA STAR على ملعب الإسماعيلية.

وتقام المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قنوات ON SPORT الناقل الحصري للمسابقة، ونايل سبورت.