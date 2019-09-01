اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر رابط مباراة الزمالك Shikabala GOAL كورة لايف hd جودة متعددة

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تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية نحو ملعب الإسماعيلية مساء اليوم، من أجل مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والزمالك، في نصف نهائي مسابقة كأس مصر موسم 2018-2019.

ويخوض الزمالك، المباراة منتشيا بالفوز في المواجهة السابقة أمام مصر للمقاصة، بدور الثمانية تحت قيادة الصربي ميتسو المدير الفني الجديد.

فيما يدخل زعيم الثغر المواجهة، بعدما عاد بفوز ثمين أمام الكويت الكويتي بهدف دون رد، خارج ملعبه بكأس محمد الخامس أبطال العرب.

وتقام المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قنوات ON SPORT الناقل الحصري للمسابقة، ونايل سبورت.

من المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة الاتحاد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمد أوناجم.

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خط الهجوم : عمر السعيد.

بينما على الجانب الآخر يتوقع أن يبدأ زعيم الثغر هذه المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : عماد السيد.

خط الدفاع : محمود شعبان ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم.

خط الوسط : نور السيد وكريم الديب وخالد الغندور بناهينى و أحمد حجى.

خط الهجوم : خالد قمر.

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ويقدم الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة لمتابعيه حول كل مكان بنقل المباراة في بث حي ومباشر بدون تقطيع.