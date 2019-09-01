اونلاين | يلا شوت NEW: مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر (Bencharki) رابط يوتيوب أون سبورت ماتش الزمالك ON SPORTS YouTube

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في كأس مصر yalla shoot live يلا شوت لايف يخوض اليوم، الأحد فريق الزمالك مواجهة مصيرية أمام نظيره الاتحاد السكندرى، ضمن منافسات دور نصف نهائى بطولة كأس مصر، فى المباراة المقرر كورة اون لاين kora on line إقامتها على ستاد الإسماعيلية من ناحية أخرى، يفتقد الاتحاد السكندرى لخدمات الثنائى رزاق سيسيه وأحمد رفعت، المعاران من الزمالك لزعيم الثغر، لوجود بند فى عقد إعارتهما بعدم المشاركة أمام الأبيض kora live كورة لايف ، فيما شهدت قائمة سيد البلد، تواجد عماد السيد، حارس مرمى الفريق المنضم حديثًا من الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد

تقام مباراة الزمالك وزعيم الثغر، فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية، يلا شوت لايف yalla shoot liveحيث يبحث الأبيض لتحقيق فوزًا جديدًا على زعيم الثغر ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، حيث يسعى الفارس الأبيض لتتويج ببطولة الكأس لتعويض جماهيره خسارة لقب الدورى الممتاز، kora live الذى توج به الأهلى فى النسخة المنقضية واحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 72 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الفريق الأحمر الذى حصد اللقب للمرة الـ41 فى تاريخه.

ومن المتوقع أن يدفع ميتشو بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى kora on line كورة اون لاين ، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما وأوناجم فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم" يوتيوب لايف youtube live.