اونلاين | KORAGOAL - يوتيوب بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد يلا شوت| بث مباشر الزمالك والاتحاد بدون تقطيع| كورة ستار الزمالك ZAM

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شاهد بث مباشر مباريات كأس مصر KORA ONLINE TV، حيث يستضيف استاد الإسماعيلية اليوم الأحد 1 سبتمبر لعام 2019 مواجهة من العيار الثقيل سوف تجمع بين فريقي الزمالك بقيادة المدرب الصربي "ميتشو"، ونظيره الاتحاد السكندري بقيادة "طلعت يوسف"، في إطار منافسات الدور نصف النهائي للبطولة المحلية، شاهد بث مباشر YALLA LIVE مباراة الزمالك اليوم بدون تقطيع.

تنطلق المواجهة المرتقبة بين الزمالك والإتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي، والسادسة بالتوقيت العالمي "جرينتش"، حيث يتطلع كلا الفريقين للتأهل للمباراة النهائية للبطولة الأقدم في مصر، تابع لايف المواجهة المرتقبة على KORA2DAY.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

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في الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبدالله جمعة.

في الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، شيكابالا، أشرف بن شرقي.

في الهجوم: مصطفى محمد.

يمكنكم متابعة بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر قنوات أون سبورت، وكذلك عبر التردد الأرضي والفضائي لقناتي نايل سبورت، تايم سبورت، كما يمكنكم مشاهدة بث مباشر YALLA LIVE لمباراة الزمالك اليوم من خلال رابط AL-OSTORA ، وسوف نوفر من خلال هذا المقال روابط بث مباشر تناسب جميع السرعات للمباراة المرتقبة (EGYPTIAN CUP)