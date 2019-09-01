اونلاين | شووت II7SRY: مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر كورة اون لاين رابط طلقة تابع لايف ماتش الزمالك بطل الكاس LIVE ZAMAL

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شاهد بث مباشر KORA LIVE مباريات (EGYPTIAN CUP) اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر لعام 2019، حيث يصطدم فريق الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري على استاد "الاسماعيلية"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، شاهد بث مباشر مباراة الزمالك اليوم (COOL KORA) بدون تقطيع.

وتأهل الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بعد تجاوز عدة عقبات، حيث تغلب على منية سمنود في دور الـ32 بهدف دون مقابل، وتخطي الانتاج الحربي في دور الـ16 بنتيجة 2-0، قبل أن يطيح بالمقاصة خارج البطولة بهدف دون رد، بينما جاء تأهل الاتحاد لهذا الدور على حساب فريق الاسماعيلي والذي هزمه في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-1.. شاهد بث مباشر YALLA STAR مباراة الزمالك اليوم.

تنطلق المواجهة المرتقبة بين الزمالك والإتحاد السكندري KORA ONLINE في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأحد 1 – 9 – 2019، على أرضية ملعب "الاسماعيلية"، حيث يتطلع الفارس الأبيض بقيادة "ميتشو" لتجاوز عقبة الاتحاد والصعود للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

التشكيل الرسمي للزمالك أمام الاتحاد:

في حراسة المرمي : محمد عواد

في خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أونجم - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي

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في خط الهجوم : عمر السعيد

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: اسامة العزب ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم.

خط الوسط: نور السيد وكريم الديب وخالد الغندور وأحمد نبيل مانجا.

خط الهجوم: خالد قمر وايمانويل بناهيني.

يوفر الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري KORA2DAY اليوم الأحد، شاهد لايف مباريات الكأس KORA LIVE، شاهد مباراة (ميتشو) على كورة بس، كما سيكون البث التليفزيوني لمباراة الزمالك والاتحاد على قنوات أون سبورت، والتردد الارضي والفضائي لقناة نايل سبورت، تابعوا مباراة الزمالك اليوم على YALLA SHOOT PLUS.