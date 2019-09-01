رياضة | تعرف على مباريات محمد النني المقبلة مع بشكتاش التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات محمد النني المقبلة مع بشكتاش التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- غازي عنتاب × بشكتاش: يوم الأحد المقبل والموافق 15 سبتمبر في الدوري التركي

2- سلوفان براتيسلافا السلوفاكي × بشكتاش: يوم الخميس والموافق 19 سبتمبر في الجولة الأولى من دور المجموعات في الدوري الأوروبي

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3- بشكتاش × بلدية اسطنبول: يوم الأحد والموافق 22 سبتمبر في الدوري التركي

4- طرابزون سبور × بشكتاش: يوم الأحد والموافق29 سبتمبر في الدوري التركي

5- بشكتاش × وولفرهامبتون الانجليزي: يوم 3 أكتوبر في الجولة الثانية من دور المجموعات من الدوري الأوروبي