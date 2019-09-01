رياضة | بنى سويف يواجه الحمام في أولي ودياته بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يواجه الحمام في أولي ودياته بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى أولى مبارياته الودية بمعسكر الفريق المقام بالإسكندرية وذلك بمواجهة الحمام أحد أندية المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

وكان الفريق السويفي قد بدأ معسكر الإسكندرية أمس السبت والذى يتواصل لمدة ١١ يوم يتخلله إقامة مباريات ودية مع فرق الحمام ومياه البحيرة ونجوم المستقبل والاوليمبي.

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وعكف حسن موسي المدير الفني لبنى سويف على تكثيف التدريبات اليومية للفريق وذلك بإقامة تدريب صباحى ومسائي.

وكان بنى سويف قد خاض سلسلة من المباريات الودية وذلك أمام فرق 6 اكتوبر ومركز شباب اطواب ومركز شباب سمسطا ومركز شباب ببا والترسانة وانبي واف سي مصر والسكة الحديد وكوكاكولا والبلاستيك والفيوم واسمنت حلوان.

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى و محمد ابو السعود ومحمد صلاح جهاز ادارى ومحمد الواضح مشرفا على الكرة وياسر التونى مدير الكرة.