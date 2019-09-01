رياضة | الفيوم يواجه جولدى وديا ويبحث عن إقامة ودية الخميس القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيوم يواجه جولدى وديا ويبحث عن إقامة ودية الخميس القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الفيوم الرياضى بقيادة مديره الفنى حسين عبد اللطيف إقامة مباراة ودية غدا امام جولدى وذلك فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يقيمها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وكان الفيوم قد بدأ معسكره التدريبي بملعب استاد الفيوم الرياضى تحت قيادة فنية لمديره الفنى حسين عبد اللطيف والذى تولى المسئولية خلفا لمجدى طلبة. واستقر الجهاز الفنى للفريق على إقامة وديتين بالاسبوع الحالى أمام جولدى فيما حارة الاتفاق على إقامة مباراة ودية أخرى الخميس القادم أمام أحد الفرق . وكان الفريق الفيومى قد لعب عدة مباريات ودية أمام فرق الشرقية للدخان وكوكاكولا وبنى سويف ورأس غارب وطلائع الجيش.

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