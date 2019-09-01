رياضة | شاهد.. إنقاذ أسطوري من محمود علاء يحرم الاتحاد السكندري من هدف مؤكد في شباك الزمالك (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. إنقاذ أسطوري من محمود علاء يحرم الاتحاد السكندري من هدف مؤكد في شباك الزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإسباني فالنسيا 2 x

17:00 0 ريال مايوركا أتلتيكو مدريد 3 x

19:00 2 إيبار فياريال 1 x

21:00 0 ريال مدريد الدوري الإنجليزي إيفرتون 3 x

15:00 2 وولفرهامبتون آرسنال 2 x

17:30 2 توتنهام الدوري الإيطالي لاتسيو 1 x

18:00 1 روما Advertisements كالياري 0 x

20:45 1 انتر ميلان الدوري الألماني فيردر بريمن 3 x

15:30 2 أوجسبورج آينتراخت فرانكفورت 2 x

18:00 1 فورتونا دوسلدورف الدوري الفرنسي مارسيليا 0 x

21:00 0 سانت إيتيان ستراسبورج 2 x

17:00 2 موناكو كأس مصر الزمالك - x

20:00 - الاتحاد السكندري

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