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رياضة | شاهد.. إنقاذ أسطوري من محمود علاء يحرم الاتحاد السكندري من هدف مؤكد في شباك الزمالك (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. إنقاذ أسطوري من محمود علاء يحرم الاتحاد السكندري من هدف مؤكد في شباك الزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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ريال مايوركا

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فورتونا دوسلدورف

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سانت إيتيان

ستراسبورج

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موناكو

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الزمالك

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الاتحاد السكندري

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