رياضة | نجم تشيلسي يوضح سبب التعادل المخيب أمام شيفيلد يونايتد

وقال نجم تشيلسي الواعد في تصريحات صحفية: "نحن غاضبون جداً لأنك عندما تكون متقدم بنتيجة 2-0 في ملعبك، يجب أن تكون المباراة آمنة".

وأضاف قائلاً: "نحن تحدثنا بين الشوطين إننا نريد رفع النتيجة مرة أخرى لكننا لم نفعل ذلك. لقد إستقبلنا هدفاً مبكراً في الشوط الثاني وأصبح من الصعب جداً القيام بذلك. إنه أمر مخيب للآمال ولكن علينا فقط أن نتعلم منه".

وواصل الشاب قائلاً: "هنا تشيلسي ، نحن ناد كبير وهناك الكثير من التوقعات ، لكننا هنا لمحاولة تلبية هذه التوقعات. هناك معايير عالية ، وعندما نكون أقل من تلك المعايير بالطبع ستكون هناك تساؤلات".

واستطرد: "لن يكون الأمر مثالياً دائماً ولكن في مباريات مثل هذه ، عندما نكون في مثل هذا الموقف القوي وبعد ذلك نتخلص منه، إنه أمر مخيب للآمال بالتأكيد".

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وأكد توموري: "أنا هنا لأحاول منافسة زملائي في الفريق حول المركز الأساسي، لذا كان من الجيد أن ألعب 90 دقيقة في أولى مبارياتي ، أنا فخور للغاية ولكن كان من الأفضل لنا أن نحقق الفوز".

ومن الجدير بالذكر انه قد انتهت مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد، أمس السبت، بالتعادل الايجابى بين الفريقين بهدفان لكلا منهم فى لقاء شهد تبادل للهجمات والسيطرة من لاعبى الفريقين وقد انتهى الشوط الاول بتقدم تشيلسى بهدفين دون رد.

وقد انطلق الشوط الثانى فى محاولات هجومية من الجانبين ونجح لاعبى وشيفيلد يونايتد فى تسجيل هدفين فى خلال الشوط الثانى حتى انتهت المباراة بالتعادل الايجابى بين الفريقين بهدفان لكلا منهم.