رياضة | بوتشيتينيو: سعيد لأننا قدمنا أداءًا رائعًا بعد خسارة أمام نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتشيتينيو: سعيد لأننا قدمنا أداءًا رائعًا بعد خسارة أمام نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بوتشيتنو في المؤتمر الصحفي، عقب انتهاء ديربي شمل لندن بين توتنهام وأرسنال بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق: "حينما أستقبلنا الهدف الأول قبل نهاية الشوط كان ذلك بمثابة الصدمة العاطفية لنا، لكن تعافينا منها في الشوط الثاني و صنعنا الفُرص لكي نحرز الهدف الثالث، من المبُهِج أن نؤدي بشكل ممتاز بعد الخسارة ضد نيوكاسل".
وأضاف بالحديث عن مستقبل لاعبه الدولي الدانماركي كريستيان إيريكسن: "لا زال متبقي يوم و بضع ساعات على فترة الإنتقالات، أُريد أن أقول أن الأمر مستحيل لكنه سيكون صعب، أنا مُتفائِل".
وواصل بقوله: "أعتقد أن إيجاد التوازن في الفريق هو الأهم، لذلك نحتاج إلى الروح الجماعية في الفريق و أن نعمل بجد، اللاعبين لم يتأقلموا بعد، لقد أخبرتكم بهذا الأمر في الفترة التحضيرية في سنغافورا".
وأكمل مدرب السبيرز قائلاً: "اللاعبون لديهم فكرة واضحة عن هدفنا على المدى الطويل، اليوم إيريكسن و اللاعبين الآخرين كانت أذهانهم صافية، لقد كانوا يفكرون في مباراة اليوم فقط و ليس في أمور أخرى".
وعن إشراك سانشيز كظهير أيمن امام الارسنال قال بوتشيتينو: "هو لاعب سريع جداً، كان يجد صعوبة في تحجيم خطورة أوباميانغ لوجود المساحات، لقد شاهدنا له مباريات سانشيز عندما لَعِب كظهير أيمن في الدوري الكولومبي مع أتليتيكو ناسيونال، أعتقد أنه كان الحل المناسب للفريق، أنا سعيد بأداءه، لقد كان عظيم".