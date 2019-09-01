رياضة | بوتشيتينيو: سعيد لأننا قدمنا أداءًا رائعًا بعد خسارة أمام نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتشيتينيو: سعيد لأننا قدمنا أداءًا رائعًا بعد خسارة أمام نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إنه لمن المبُهِج أن يؤدي فريقه بشكل ممتاز بعد الخسارة ضد نيوكاسل يونايتد.

وقال بوتشيتنو في المؤتمر الصحفي، عقب انتهاء ديربي شمل لندن بين توتنهام وأرسنال بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق: "حينما أستقبلنا الهدف الأول قبل نهاية الشوط كان ذلك بمثابة الصدمة العاطفية لنا، لكن تعافينا منها في الشوط الثاني و صنعنا الفُرص لكي نحرز الهدف الثالث، من المبُهِج أن نؤدي بشكل ممتاز بعد الخسارة ضد نيوكاسل".

وأضاف بالحديث عن مستقبل لاعبه الدولي الدانماركي كريستيان إيريكسن: "لا زال متبقي يوم و بضع ساعات على فترة الإنتقالات، أُريد أن أقول أن الأمر مستحيل لكنه سيكون صعب، أنا مُتفائِل".

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