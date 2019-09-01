رياضة | نونو سانتو يكشف سر خسارة وولفرهامبتون أمام إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نونو سانتو يكشف سر خسارة وولفرهامبتون أمام إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف سانتو عن دفاعه اليوم: "يجب أن ندافع بشكل أفضل، وعادة ما نفعل. لذلك هذا ما نريد تحسينه. لقد ارتكبنا أخطاء لا نرتكبها بالعادة، ولكن الأخطاء جزء من العمل وعلينا مواصلة العمل بقوة. أتمنى لو كان لديَّ الجواب كان هناك نقص بالتواصل، هذا ما حدث، لقد كنت هناك".

وواصل: "هذه هي كرة قدم في بعض الأحيان تقوم بعمل جيد للغاية ولا تحقق شيء. وأحياناً لا تكون جيد وتحقق شيء ما من المباراة. ما نريده هو أن نتعلم المنافسة وننمو داخل المنافسة. الأصعب هو الحفاظ على الأداء مباراة تلو الأخرى لكننا نريد تحقيق ذلك".

وأكمل عن جدولة المباريات: "لقد كانت فترة صعبة والجميع يعرف ما مررنا به. لقد لعبنا ليلة الخميس ، وهي نسبة عالية من الطموحات. ما زلنا نتعافى. ولكن اللعب في الجوديسون بارك صعب للغاية حتى لو كان لديك 15 يوماً من الراحة. الدوري الممتاز صعب للغاية ، يجب أن يكون لديك معايير عالية".

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واستطرد: "نريد أن نلعب ونتحدى أنفسنا بلعب مباراتين بالأسبوع ضد فرق رائعة. الدوري الممتاز صعب للغاية ، والآن أمامنا تحدي أوروبي جديد ، لكنني فخور. كانت الفترة صعبة ولكن الجواب جيد للغاية".

وعاد للحديث عن جدوله بالبريمرليج: "لقد كان جدولاً صعبا، ضد فرق صعبة منذ البداية. بدأنا الدوري الممتاز ضد ليستر خارج ملعبنا، ثم مان يونايتد وبيرنلي، والآن إيفرتون، ونعلم أن المرحلة التالية ستكون صعبة كذلك".

وتحدث عن الأداء الذي قدمه فريقه بقوله: "التقييم جيد لأن اللاعبين قدموا كل ما لديهم. أعتقد حقاً أن هؤلاء اللاعبين حينما يكون لديهم المزيد من الوقت معاً، سيحسنون من أدائنا. نريد بناء فريق قوي".

واختتم نونو سانتو عن طرد بولي وغيابه عن مباراة تشيلسي: "بالطبع، أشعر بالإحباط عندما أفتقد أحد لاعبيني، ولكن أعتقد إننا سنجد الحلول عندما نبحث عن الخيارات التي لدينا".