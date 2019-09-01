رياضة | العارضة تحرم الزمالك من هدف مؤكد أمام الاتحاد السكندري (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العارضة تحرم الزمالك من هدف مؤكد أمام الاتحاد السكندري (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإسباني فالنسيا 2 x

17:00 0 ريال مايوركا أتلتيكو مدريد 3 x

19:00 2 إيبار فياريال 1 x

21:00 0 ريال مدريد الدوري الإنجليزي إيفرتون 3 x

15:00 2 وولفرهامبتون آرسنال 2 x

17:30 2 توتنهام الدوري الإيطالي لاتسيو 1 x

18:00 1 روما Advertisements كالياري 0 x

20:45 1 انتر ميلان الدوري الألماني فيردر بريمن 3 x

15:30 2 أوجسبورج آينتراخت فرانكفورت 2 x

18:00 1 فورتونا دوسلدورف الدوري الفرنسي مارسيليا 0 x

21:00 0 سانت إيتيان ستراسبورج 2 x

17:00 2 موناكو كأس مصر الزمالك - x

20:00 - الاتحاد السكندري

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