رياضة | رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع سيرجيو ريكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع سيرجيو ريكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعلق سيرجيوا ريكو على توقيعه لنادي العاصمة الفرنسية بقوله: "أنا احتفل بعيد ميلادي بالانضمام الى نادي رائع مثل باريس سان جيرمان، انه حلم لاي لاعب كرة قدم ان يلعب بنادي كهذا، انه ايضا يشدني وانا سعيد جدا".
وأضاف حارس البي إس جي الجديد بقوله: "كل شي هنا جذاب، النادي، الفريق، المدينة، أشعر بالفخر لأنني قادر على ممارسة عملي هنا، ولمساعدة زملائي في الفريق، وابذل قصارى جهدي لهذا القميص ولهذه المدينة".
ومن الجدير بالذكر انه قد أصبح ريكو البالغ من العمر 26 عامًا، تاسع لاعب إسباني يلعب لنادي سان جيرمان والأول في مركز حراسة المرمى.
وسبق أن خاض سيرجيو ريكو مباراة واحدة مع منتخب إسبانيا الذي انضم له بين عامي 2015 و2017 وتم اختياره ضمن التشكيلة التي شاركت في يورو 2016 في فرنسا.
وأشارت العديد من التقارير في هذا السياق، إلى أنه قد يعني انضمام ريكو لملعب حديقة الأمراء إمكانية عدم التعاقد مع الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس من ريال مدريد الإسباني، على الرغم المفاوضات التي تمت بين الطرفين خلال الأيام الماضية.
وسوف تنتهي فترة الانتقالات الصيفية الحالية في أوروبا، غدًا الإثنين، ما يعني تقلص فرص نافاس في الانضمام للنادي الباريسي، وأنه سيظل في ملعب سانتياجو بيرنابيو.