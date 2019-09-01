رياضة | رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع سيرجيو ريكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع سيرجيو ريكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بصورة رسمية، عن إتمامه التعاقد مع الحارس الإسباني سيرجيو ريكو قادمًا من نادي اشبيلية الإسباني بصيغة الإعارة مع خيار الشراء.

وعلق سيرجيوا ريكو على توقيعه لنادي العاصمة الفرنسية بقوله: "أنا احتفل بعيد ميلادي بالانضمام الى نادي رائع مثل باريس سان جيرمان، انه حلم لاي لاعب كرة قدم ان يلعب بنادي كهذا، انه ايضا يشدني وانا سعيد جدا".

وأضاف حارس البي إس جي الجديد بقوله: "كل شي هنا جذاب، النادي، الفريق، المدينة، أشعر بالفخر لأنني قادر على ممارسة عملي هنا، ولمساعدة زملائي في الفريق، وابذل قصارى جهدي لهذا القميص ولهذه المدينة".

ومن الجدير بالذكر انه قد أصبح ريكو البالغ من العمر 26 عامًا، تاسع لاعب إسباني يلعب لنادي سان جيرمان والأول في مركز حراسة المرمى. Advertisements