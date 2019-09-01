شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك والاتحاد في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع نظيره الاتحاد السكندري باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ الزمالك اللقاء المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وعبدالله جمعة وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وظهر الهدوء والتحفظ على كلا الفريقين في الدقائق الأولى من عمر المباراة وحاول الزمالك تمرير كرات قصيرة بوسط الملعب لفتح ثغرات بدفاع الاتحاد وانطلق عبدالله جمعة في أول هجمة من الجانب الأيسر وأرسلها عرضية يرتقي عليها أوناجم برأسية لكنها تصل ضعيفة في يد الحارس عماد السيد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة .

وهجمة جديدة للزمالك في الدقيقة التاسعة بعد عرضية من النقاز تصل لبن شرقي على حدود المنطقة ليمررها لأوباما داخل المنطقة يسددها بيسراه لكنها تمر بجوار القائم.

ورد الاتحاد بعرضية من بناهيني من الجهة اليسرى اصطدمت في قدم طارق حامد من على حدود منطقة الست ياردات كادت أن تخادع عواد لكنه أمسك بها بنجاح بعدها استقبل عبدالله جمعة كرة مرتدة من دفاعات الاتحاد ليتوغل على حدود المنطقة ويسددها لكنها تمر بجوار القائم في الدقيقة 13 من عمر المباراة .

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ويتحصل بن شرقي على الكرة أمام منطقة الجزاء ليمررها طولية “تشيب” للنقاز المنطلق من جهة اليمين داخل المنطقة ليمررها عرضية لتصل لأوباما في مواجهة المرمى ليودعها بيسراه ترتطم بالعارضة وترتد له من جديد يحاول عليها برأسية لكنها تعلو العارضة لتضيع فرصة هدف محقق للزمالك في الدقيقة 18 من عمر المباراة .

واستمرت محاولات الزمالك من جانبي الملعب على أمل فتح ثغرة بدفاعات الفريق السكندري لكن التكتل الدفاعي حال دون ذلك لينحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين.

وتوغل أوناجم في الجانب الأيمن ومرر كرة عرضية داخل المنطقة يشتتها الدفاع السكندري بعيدا عن الخطورة.

وفي الدقيقة 32 تشهد فرصة خطيرة جديدة للزمالك من الجانب الأيمن عن طريق النقاز الذي مررها عرضية حولها السعيد برأسية قوية من الوضع طائراً من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها عماد السيد لكن مرت وارتدت من العارضة وأبعدها الدفاع بنجاح لتضيع معها فرصة هدف محقق للزمالك.

واستمرت سيطرة الزمالك الهجومية على المباراة والمحاولات على الدفاع السكندري ومرتدة سريعة لنادي الزمالك وصلت لبن شرقي الذي حولها بينية رائعة إلى أوناجم الذي سددها قوية من داخل منطقة الجزاء في الجهة اليمنى لكن مرت أعلى من مرمى عماد السيد.

وحاصر الزمالك فريق الاتحاد في منطقة جزائه وحصل على 4 ركنيات متتالية شكلت خطورة على مرمى زعيم الثغر وتألق عماد السيد في التصدي لتسديدة السعيد ليخرجها بأطراف أصابعه لركنية ومن عرضية جديدة تصل لطارق حامد يراوغ مدافع الاتحاد ويسددها ترتطم بالدفاع وتخرج ركنية من جديد وواصل الزمالك محاولاته والاتحاد لدفاعه المتكتل لتنتهي الهجمات البيضاء في يد عماد السيد الذي حاول تهدئة الملعب لامتصاص الهجوم الأبيض الكاسح.

وحاول الاتحاد في الدقائق الأخيرة مبادلة الزمالك الهجمات لكن بدون خطورة على مرمى عواد ويحتسب الحكم الأذربيجاني دقيقتين وقت بدل ضائع في الشوط الأول لم تشهد خطورة على كلا المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.