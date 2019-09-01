شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا علواني في بيان: جماهير الأهلي العظيمة ستظل العنصر النبيل في منظومة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدت رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي، احترامها وتقديرها لجماهير القلعة الحمراء، بعد الأزمة التي نشبت أمس السبت.

وتفاعلت رانيا مع أحد مشجعي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ما أدى إلى انفعال الجماهير عليها في التعليقات بسبب اختيار مدرب الأحمر الجديد السويسري رينيه فايلر، لتؤكد أنها غير مختصة بهذا الملف طالبة منهم توجيه السؤال إلى محمود الخطيب رئيس النادي.

ونشرت رانيا علواني بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موجهة الاحترام والتقدير إلى جماهير الأهلي.

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نص بيان رانيا علواني

تؤكد د. رانيا علواني احترامها وتقديرها لجماهير النادي الأهلي العظيمة التي كانت وستظل العنصر النبيل في منظومة الرياضة المصرية، وتقدر حرص كل مشجع ينتمي للنادي الأهلي على المسيرة الرياضية للقلعة الحمراء التي نفخر جميعا بالانتماء لها.

ومن منطلق إيضاح الأمور للجماهير وقطع الطريق على المزايدات، فإن د. رانيا علواني تأمل تفهم موقفها من رفض الإساءات المتعمدة والممنهجة التي وجهت إليها بشكل غير منطقي ولا يمكن أن يصدر عن جمهور الأهلي الراقي الذي تعتز بكونها تنتمي إليه مشجعة ومؤازرة قبل أن تكون مسؤولة في عضوية مجلس إدارة النادي وتسعد بخدمته لتحقيق طموحات وآمال الأعضاء والجماهير.

كل الحب والتقدير لجمهور النادي الأهلي وجمعيته العمومية الراقية.