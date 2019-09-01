تعادل إيحابي يحسم ديربي شمال لندن

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 انتهى ديربي شمال لندن بين آرسنال وضيفه توتنهام، بتعادل الفريقين 2-2 مساء الأحد على ملعب "الإمارات"، في ختام الجولة الرابعة. أحرز هدفي توتنهام كريستيان إريكسن (10) وهاري كين (40 من ركلة جزاء)، فيما سجل ألكسندر لاكازيت (45+1) وبيير إيمريك أوباميانج (71) هدفي آرسنال. وارتقى رصيد آرسنال بهذا التعادل إلى 7 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف وراء كريستال بالاس وأمام إيفرتون ووست هام يونايتد، فيما رفع توتنهام رصيده إلى 5 نقاط، في المركز التاسع.



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