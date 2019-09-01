نيمار يتخلى عن أمل العودة لبرشلونة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت تقارير صحفية في فرنسا أن النجم البرازيلي الدولي نيمار تخلى مبدئيا عن أمل العودة إلى برشلونة الإسباني، وأنه سيواصل اللعب في ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان.

وكتبت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية أمس أن إدارة أعمال نيمار أبلغت الناديين بهذا القرار.

وكان نيمار (27 عاما) عرض المشاركة بـ20 مليون يورو في صفقة انتقاله إلى النادي الكتالوني، غير أن باريس سان جيرمان رفض التخلي عنه بالشروط المقدمة من برشلونة.

ويُعتقد أن آخر عروض برشلونة على باريس سان جيرمان للحصول على خدمات نيمار، كانت دفع نحو 130 مليون يورو ونقل إيفان راتيكيتش والمدافع الصاعد جان كلير توديبو (19 عاما) وإعارة عثمان ديمبليه لمدة عام.

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وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية الرياضية أيضا التفاصيل نفسها.

غير أن باريس سان جيرمان أوضح أنه لن يوافق على مثل هذه الصفقة، خاصة أن ديمبليه رفض الانتقال إلى النادي الفرنسي.

وينتهي عقد نيمار مع سان جيرمان في 30 يونيو 2022، وتجدر الإشارة إلى أن موسم الانتقالات سيغلق أبوابه مساء اليوم.

وكان نيمار انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو.

وصرح نيمار في مقابلة مع قناة «او ماي جول» على موقع يوتيوب بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على باريس سان جيرمان 6-1 بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.