الشباب يعيد الشملان للنصر ويعير تمبكتي للوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ألغت إدارة نادي الشباب أمس استعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر راكان الشملان، مبينة أن هذه الخطوة تم الإعلان عنها وتنفيذها بالاتفاق مع إدارة نادي النصر.
ولم يمض على تواجد راكان الشملان مع الشباب أكثر من 3 أشهر، حيث استعاره الليث من النصر لمدة عام في يوليو الماضي، بينما ألغى إعارته في الأول من سبتمبر دون أن يعلن عن تفاصيل كافية لإلغاء الإعارة.
من جهة ثانية، وافقت إدارة نادي الشباب على انتقال المدافع حسان تمبكتي (20 عاما) إلى فريق الوحدة لمدة موسم بنظام الإعارة.
وكان تمبكتي ضمن قائمة المنتخب السعودي التي شاركت في بطولة غرب آسيا بالعراق بعد أن وقع عليه الاختيار من قبل المدير الفني يوسف عنبر.
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