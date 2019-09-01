شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس إسناد مهمة المدرب العام لمنتخب مصر إلى إيهاب جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو اتحاد الكرة إسناد مهمة المدرب العام لمنتخب مصر إلى إيهاب جلال المدير الفنى الحالى لنادى المصرى البورسعيدى، بعد الاستقرار بنسبة كبيرة على تولى حسن شحاتة مهمة المدير الفنى لمنتخب مصر.

من المرجح أن يعرض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إيهاب جلال تولى منصب المدرب العام لمعرفة رأيه قبل الإعلان عن تشكيل المنتخب.

كما تأكد تواجد عصام الحضرى مدرباً لحراس مرمى المنتخب ضمن الجهاز المعاون لحسن شحاتة، بينما منصب المدرب ما زال هناك أكثر من اسم مرشح مثل عبد الظاهر السقا ومحمد شوقى وعماد متعب وحسنى عبد ربه.