شكرا لقرائتكم مازن مرزوق يجتمع باللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة اليوم ويقترب من المسابقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق لاتحاد الكرة فى مقر الجبلاية اليوم الأحد وعقد إجتماع بمسئولو اللجنة الخماسية. دخل مازن مرزوق دائرة المرشحين لرئاسة لجنة المسابقات باتحاد الكرة عقب إستقالة عامر حسين من رئاسة اللجنة مؤخراً ورغبة اللجنة الخماسية فى تجديد الدماء. يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني و جمال محمد على نائبا و عضوية كلاً من محمد فضل و أحمد عبدالله و سحر عبد الحق اجتماع فى الرابعة عصر اليوم الأحد بمقر الجبلاية لمناقشة عدد من المفات الهامة وعلى رأسها الاستعداد للدوري الجديد 2019 – 2020.

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