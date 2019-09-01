شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مكافأة الأهلى لـ فايلر حال التتويج بالدورى وأفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد مسئولو الأهلى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد، بمكافآت كبيرة حال نجاحه فى الحصول على بطولتى الدورى وبطولة دورى أبطال أفريقيا مع الفريق الأحمر.

وأجرى الوفد المكون من خالد مرتجى عضو مجلس الأهلى وأمير توفيق مدير التعاقدات زيارة لـ 3 بلدان أوروبية، ألمانيا التى شهدت التفاوض مع المدرب روجر شميت ومدرب آخر، ثم توجه وفد الأهلى لفرنسا وعقد أكثر من 10 جلسات مع مدربين أوروبيين، قبل أن يقوم أحد وكلاء اللاعبين بترشيح السويسرى رينيه فايلر ليتوجه الوفد لسويسرا لإتمام التعاقد معه.

ويحصل فايلر على 2 مليون دولار سنوياً فى الأهلى، وهو يشمل راتبه وراتب جهازه المعاون المكون من ديفيد سيسا المدرب العام، وتوماس بنجيلى مُخطط الأحمال وميشيل ياناكونى مدرب الحراس، وهو ما يعنى حصولهما على حوالى 160 ألف دولار شهرياً.

واتفق مسئولو الأهلى مع فايلر أن يحصل على راتب شهرين حال فوزه ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى نفس القيمة التى سيحصل عليها حال فوزه ببطولة الدورى العام، وهو ما يعنى حصول المدرب السويسرى على 680 ألف دولار حال تتويجه بالدورى والكأس وهو ما يعادل 11 مليون جنيه مصرى.