شكرا لقرائتكم 30 دقيقة.. استمرار التعادل السلبي بين الزمالك والاتحاد.. ومحاولات لفك شفرة زعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على إستاد الإسماعيلية في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

جاءت البداية متوسطة من جانب الفريقين وتمرك اللعب في أول 3 دقائق في وسط الملعب في ظل يقظة وتركيز لاعبي الفريقين والتأمين الدفاعي الجيد خشية من استقبالهما أهداف مبكرة.

شكل الزمالك خطورة على مرمى الاتحاد السكندري في الدقيقة 6 عن طريق محمد أوناجم ولكن تصدى لها عماد السيد وأبعدها عن بؤرة الخطورة.

وجاءت أول هجمة للاتحاد فيالدقيقة 11 بعدما انطلق ايمانويل بناهيني من الجبهة اليسرى ولعب عرضية ولكن وصلت إلى طارق حامد الذي لعبها لمحمد عواد.

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وسدد عبد الله جمعة تصويبة قوية في الدقيقة 12 ولكنها تمر على يسار مرمى عماد السيد بدون أية خطورة على المرمى.

وأضاع يوسف أوباما فرصة مزدوجة في الدقيقة 18 من تمرميرة حمدي النقاز السحرية الذي وضعه في انفراد بمرمى الاتحاد ولكن سددها في العارضة وكرر إهدار الكرة بالرأس بعدما ارتد إليه من العارضة.

فرض الزمالك سيطرته على مجريات اللعب وحاول فتح ثغرة في دفاع زعيم الثغر، إلا أن تنظيم الفريق السكندري لخطوطه وتمركز لاعبيه بشكل جيد منع الأبيض من فرصة الوصول إلى مرمى عماد السيد.