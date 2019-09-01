شكرا لقرائتكم 15 دقيقة.. الزمالك 0 – 0 الاتحاد السكندري.. وسيطرة بيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري في أول 15 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على إستاد الإسماعيلية في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.
جاءت البداية متوسطة من جانب الفريقين وتمرك اللعب في أول 3 دقائق في وسط الملعب في ظل يقظة وتركيز لاعبي الفريقين والتأمين الدفاعي الجيد خشية من استقبالهما أهداف مبكرة.
شكل الزمالك خطورة على مرمى الاتحاد السكندري في الدقيقة 6 عن طريق محمد أوناجم ولكن تصدى لها عماد السيد وأبعدها عن بؤرة الخطورة.
وجاءت أول هجمة للاتحاد فيالدقيقة 11 بعدما انطلق ايمانويل بناهيني من الجبهة اليسرى ولعب عرضية ولكن وصلت إلى طارق حامد الذي لعبها لمحمد عواد.
وسدد عبد الله جمعة تصويبة قوية في الدقيقة 12 ولكنها تمر على يسار مرمى عماد السيد بدون أية خطورة على المرمى.
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