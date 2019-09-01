شكرا لقرائتكم سلتيك يهزم رينجرز بثنائية إدوارد وهايز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقت آمال فريق رينجرز، الذي يدربه ستيفان جيرارد، في المنافسة على لقب الدوري الاسكتلندي لكرة القدم صدمة مبكرة عقب خسارة الفريق أمام سلتيك 2 - صفر يوم الأحد في مباراة ديربي "أولد فيرم".

وتقدم سلتيك بهدف سجله أودسون إدوارد في الدقيقة 32 وأضاف جوني هاييس الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة، ليبقي سلتيك على قمة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام غلاسكو صاحب المركز الثاني.

وبدأ رينجرز الدوري بشكل إيجابي، في الموسم الثاني تحت قيادة جيرارد، حيث بدا أن الفريق سيمنع سيلتك من معادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري بشكل متتالٍ والمقدر بتسعة ألقاب.

ولكن لم يظهر غلاسكو بشكل جيد هجومياً أمام أنصاره وتمت معاقبته بالخسارة بهدفين نظيفين. ويعود الفريقان لاستئناف تنافسهما في الدوري بعد أسبوعين وبالتحديد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، فيما تجمعهما مباراة ديربي "أولد فيرم" مرة أخرى يوم 29 ديسمبر المقبل.