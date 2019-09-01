لحظة بلحظة | نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الأحد في نصف نهائي كأس مصر.. ميتشو يسعى...

يترقب عشاق ومحبوا القلعة البيضاء مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم، في منافسات دور نصف نهائى بطولة كأس مصر، وينتظر محبوا الفارس الأبيض نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم والتي تعتبر من اهم المباريات للزمالك في مسيرته في بطولة كأس مصر، حيث أن نتيجة مباراة الزمالك اليوم ستحدد الفائز من تلك المباراة فى المباراة النهائية، أمام الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجيت، في نهائي كأس مصر، كما أن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم تعتبر الاختبار الثاني للمدرب الصريبي الجديد للفريق، وبداية اختبارات الصفقات الجديدة التي ضمها الفريق خلال الفترة الماضية، والتي كان من أبرزها شيكابالا والنجم المغربي أشرف بن شرقي.

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم:

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم في منافسات نصف نهائي كأس مصر، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة على ملعب الإسماعيلية، كما أمنه من المقرر أنة تذاع أحداث المباراة قناتي نايل سبورت nile sport، وأون سبورت on sport.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري اليوم:

بعد عدة تعليمات وجهها المدرب الجديد طالب من ثنائى الهجوم عمر السعيد ومصطفى محمد، العمل على استغلال كافة الكرات العرضية التى سيتم ارسالها من حمدى النقاز وعبد الله جمعة، كما منحهم فقرة تدريبية خاصة بالتصويب على المرمى، ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني الجديد لنادي الزمالك الصربي ميتشو، مباراة اليوم أمام “سيد البلد” في منافسات نصف نهائي الكأس بالتشكيل الآتي:

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حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: محمود علاء– محمد عبد الغني– حمدي النقاز– عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم. خط الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك اليوم:

من المتوقع أن يخوض زعيم الثغر مباراة اليوم أمام الزمالك بالتشكيل الآتي:

عماد السيد فى حراسة المرمى

خط الدفاع: محمود شعبان ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم.

خط الوسط: نور السيد وكريم الديب وخالد الغندور.

خط الهجوم الثلاثى بناهينى و أحمد حجى و خالد قمر .

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نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم:

دقائق وسوف تنطلق تلك المباراة النارية التي تجمع بين الزمالك والاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، وسوف نتابعها معكم متابعينا الكرام لحظة بلحظة فتابعونا.