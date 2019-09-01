مبارزة بالسيف بين كريستيانو ونيمار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، في إعلان جديد لرياضة المبارزة بالسيف.

اللاعبان ظهرا وهما يرتديان زيا من العصور الوسطى، قبل أن يتحول السيفان التقليديان إلى ما يشبه أسلحة المبارزة في أفلام حرب النجوم.

الإعلان صور لصالح شبكة هواتف محمولة بالبرتغال، وتم بثه على حساب رونالدو على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مصحوبا بتعليق: “انظروا إلى ملوك المبارزة”.

والإعلان هو الثالث الذي يجمع نجمي كرة القدم البرتغالي والبرازيلي مع الشركة.. ففي وقت سابق من هذا الشهر، تنافس رونالدو ونيمار على حلبة الملاكمة، وفي إصدار آخر من الإعلان، يحاول كلا اللاعبين لعب تنس الطاولة باستخدام عيدان تناول الطعام.

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يذكر أن هذه الإعلانات تمت باقتراح من الجمهور العام، فهم يطلبون رؤية المنافسة بين الجانبين بأشكال غريبة وظروف أغرب.. لكن مؤخرا، لعب رونالدو دور البطولة في واحدة من أسوأ الإعلانات على الإطلاق مع “شوبي”، بوابة التجارة الإلكترونية ومقرها سنغافورة.

يبدأ الأمر بشكل طبيعي إلى حد ما، حيث يقوم رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، بإحراز هدف في ركلة حرة حيث تتجه الكرة إلى الزاوية العليا، ليبدأ بعدها بالاحتفال بطريقته المعتادة أمام آلاف المعجبين الحاضرين.

ويتعرض رونالدو للارتباك حيث لا يوجد رد فعل جماهيري على الاحتفال هدفه، وعندما ينظر إلى الحشد يجدهم مشغولين بتصفح تطبيق الهاتف المحمول “شوبي”.

بعد ذلك يلقي الحكم بطاقة “شوبي” الخاصة به على رونالدو، ثم ينطلق في وصلة غناء مع مجموعة من زملائه في الخلفية.