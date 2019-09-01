ليفربول يكرم فان دايك بتمثال ذهبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كرم نادي ليفربول الإنجليزي، نجم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم، الهولندي فيرجيل فان دايك، بطريقة خاصة عبارة عن تمثال ذهبي وضع خارج ملعب “أنفيلد”.

نادي ليفربول – الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح - وضع تمثالا للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك خارج ملعب “آنفيلد”، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2019 من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وكذلك جائزة أفضل مدافع في النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

فان دايك تفوق على الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، ليصبح أول مدافع يتوج بالجائزة على مدار تاريخها الذي يمتد من 2011 حتى الآن.

اللاعب أصبح سادس لاعب يتوج بالجائزة، حيث توج بها رونالدو ثلاث مرات سابقة، كما فاز بها ميسي مرتين، فيما ذهبت مرة واحدة لكل من الإسباني أندريس إنييستا والفرنسي فرانك ريبيري والكرواتي لوكا مودريتش.

وحاز فان دايك على إعجاب ودعم مشجعي فريق ليفربول منذ بدايته مع الفريق نظرا لإحداثه الفارق في خط الدفاع.