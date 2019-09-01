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شركة "نايكي" تبتكر حذاء يمكن التحكم به عن طريق أجهزة "آيفون"

كشفت شركة ”نايكي“ عن نمط أحذية جديد تحت اسم ”مارتي مكفلاي“ يمكن التحكم به إلكترونيًّا عن طريق برنامج ”سيري“ على أجهزة "أيفون".

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن مالكي هذه الأحذية الجديدة يمكنهم ربط وفك حذائهم باستخدام أصواتهم حيث يقولون مثلًا ”سيري، إربط حذائي“، وبواسطة نظام "فيت أدابت" باستخدام المحرك الموجود في منتصف الحذاء يقوم بربطه أو فكه على الفور.

وأضافت الصحيفة أنه مكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة التي تقدمها ”نايك“ عن طريق ساعات آيفون وتطبيق شركة “نايك".

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وتعاقدت شركة نايك مع تطبيق ”سيري“ وتم دمج تقنيات تكنولوجية حديثة جدًّا لابتكار ذلك الحذاء بطريقة متعددة الأغراض تتناسب مع جميع عملائها.

جدير بالذكر أن تطبيق ”سيري“ يسمح أيضًا للمستخدمين بتخصيص لون مصابيح الليد الموجودة في الجزء السفلي من الحذاء وإمكانية اختيار أوضاع أو إضاءة محددة بشكل مسبق.

وفي البداية تم تصميم هذه الأحذية للاعبي كرة السلة، لكنه متاح حاليًّا لكل الفئات من العملاء وستقوم ”نايك“ بتوفير مدربين على هذه الأحذية في متاجرها ولدى بعض تجار التجزئة ابتداءً من الـ 13 من سبتمبر، ولم يتم تحديد الأسعار لكن التكهنات المبدئية أن سعر الحذاء سيبلغ 350 دولارًا.