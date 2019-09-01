نيمار تخلى مبدئيا عن أمل العودة إلى برشلونة

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اللاعب البرازيلي نيمار داسيلفا

كشفت تقارير صحفية في فرنسا أن النجم البرازيلي الدولي نيمار تخلى مبدئيا عن أمل العودة إلى نادي برشلونة الإسباني وأنه سيواصل اللعب في ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان.

وكتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية ليلة السبت/الأحد الماضية أن إدارة أعمال نيمار أبلغت الناديين بهذا القرار.

وكان نيمار27/ عاما/ عرض المشاركة بـ20 مليون يورو في صفقة انتقاله إلى النادي الكتالوني، غير أن باريس سان جيرمان رفض التخلي عنه بالشروط المقدمة من برشلونة.

ويُعْتَقَد أن آخر عروض برشلونة على باريس سان جيرمان للحصول على خدمات نيمار، كانت دفع نحو 130 مليون يورو ونقل إيفان راتيكيتش والمدافع الصاعد جان-كلير توديبو19/ عاما/ وإعارة عثمان ديمبليه لمدة عام.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية الرياضية أيضا نفس التفاصيل.

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غير أن باريس سان جيرمان أوضح أنه لن يوافق على مثل هذه الصفقة خاصة وأن ديمبليه رفض الانتقال إلى النادي الفرنسي.

وينتهي عقد نيمار مع سان جيرمان في 30 حزيران/يونيو 2022.

تجدر الإشارة إلى أن موسم الانتقالات سيغلق أبوابه مساء غدا الاثنين.

كان نيمار انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو.

وصرح نيمار في مقابلة مع قناة "او ماي جول" على موقع يوتيوب بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017 .