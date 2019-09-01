شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام الاتحاد في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، والتي تنطلق في الثامنة مساء على ستاد الإسماعيلية . وجاء تشكيل الزمالك : Advertisements في حراسة المرمى محمد عواد. في خط الدفاع: عبدالله جمعه – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز. في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد اونجم – يوسف أوباما – اشرف بن شرقي. في خط الهجوم: عمر السعيد.

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