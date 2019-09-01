عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام  فياريال بالليجا

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق فياريال في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- ‏حراسة المرمى : كورتوا. خط الدفاع : كارفاخال، فاران، راموس، ميندي. Advertisements خط الوسط : كاسيميرو، توني كروس، لوكاس فاسكيز. خط الهجوم : بنزيما، لوكا يوفيتش، جاريث بيل. وتأتي دكة البدلاء في المباراة للملكي :- كيلور نافاس، ميليتاو، اودريوزولا، مارسيلو، فالفيردي، لوكا مودريتش، جونيور ڤينيسيوس Advertisements

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