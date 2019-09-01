زياش يقود أياكس للفوز على سبارتا

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الأحد 1 سبتمبر 2019

أحرز النجم المغربي حكيم زياش هدفين، قاد بهما فريقه أياكس أمستردام للفوز 4/1، على مضيفه سبارتا روتردام اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الهولندي.

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ورفع أياكس، الذي توج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي، رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات، في المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد سبارتا روتردام، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند 8 نقاط من 5 مباريات، محتلا المركز الخامس.