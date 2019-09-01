Advertisements
الأحد 1 سبتمبر 2019
أحرز النجم المغربي حكيم زياش هدفين، قاد بهما فريقه أياكس أمستردام للفوز 4/1، على مضيفه سبارتا روتردام اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الهولندي.
ورفع أياكس، الذي توج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي، رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات، في المركز الثاني.
في المقابل، تجمد رصيد سبارتا روتردام، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند 8 نقاط من 5 مباريات، محتلا المركز الخامس.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر زياش يقود أياكس للفوز على سبارتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.