هاري كين يحقق رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي

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الأحد 1 سبتمبر 2019

سجل المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام، هدفًا في شباك آرسنال من ركلة جزاء، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كين رفع رصيده من الأهداف في شباك آرسنال، إلى 10 أهداف، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا في ديربي شمال لندن، بالتساوي مع الثنائي (إيمانويل أديبايور، وبوبي سميث).

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وتعتبر ركلة الجزاء التي سجلها كين هي الـ19 التي سكنت الشباك في لقاءات الفريقين، لتكون بذلك مباريات آرسنال وتوتنهام، الأكثر تسجيلًا لركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي.

أما شبكة "سكواكا" المتخصصة في الإحصائيات أيضًا، فقد أشارت إلى أن ركلة الجزاء التي سجلها كين، هي السادسة له في شباك آرسنال بالبريميرليج، ليأتي في المركز الثاني من حيت التسجيل من ركلات جزاء في فريق واحد، خلف آلان شيرار في شباك إيفرتون (7 ركلات)، في تاريخ المسابقة.