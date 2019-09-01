تشكيل ناري لأتلتيكو في مواجهة أبيار

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الأحد 1 سبتمبر 2019
أعلن دييجو سيميونى، المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة ضيفه فريق إيبار، فى السابعة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
ويقود هجوم فريق أتلتيكو مدريد فى مباراة الليلة، دييجو كوستا بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به قبل بداية الموسم الحالى، مستغلا غياب ألفارو موراتا للإصابة.
ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 6 نقاط، بينما يحتل إيبار المركز الثامن عشر بنقطة واحدة.
وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد على النحو التالى: حراسة المرمى: أوبلاك
الدفاع: لودى، هيرموسو، خيمينيز، تريبير
الوسط: ليمار، لورينتى، ساؤول، كوكى
الهجوم: جواو فيليكس، دييجو كوستا.
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