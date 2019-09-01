يوفنتوس يحسم قرار نجم الفريق

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الأحد 1 سبتمبر 2019
حسم يوفنتوس موقف لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا، والذي ارتبط اسمه بالرحيل عن السيدة العجوز هذا الصيف.
وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن يوفنتوس قرر بقاء ديبالا وعدم رحيله، حسبما صرح فابيو باراتيتسي المدير الرياضي للبيانكونيري.
وكان يوفنتوس منفتح على رحيل ديبالا هذا الصيف، لكنه كان حريصًا على إيجاد بديل، وفي ظل عدم التعاقد مع مهاجم جديد، وتبقي ساعات قليلة على نهاية سوق الانتقالات، فإن بقاء ديبالا أصبح مؤكد.
وقال باراتيتسي في تصريحات لموقع "سكاي إيطاليا": "يمكننا استبعاد مغادرة ديبالا هذا الصيف".
وأضاف: "هذا النادي (يوفنتوس) يترك انطباعًا جيدًا، حيث يرغب اللاعبون في العودة عندما يغادرون، وآخرهم جيجي بوفون وليوناردو بونوتشي".
وأكد: "هناك أشخاص قدموا الكثير للنادي، ليس فقط للفريق أو في كرة القدم".
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