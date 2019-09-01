مهرجان الهجن: «وحشية» تحسم أشواط الحيل.. و«صوغان» في مقدمة الزمول

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جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف) شهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء اليوم (الأحد)، انطلاق سباقات أشواط الإنتاج المفتوحة للحيل والزمول بمسافة 7 كم. شهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء اليوم (الأحد)، انطلاق سباقات أشواط الإنتاج المفتوحة للحيل والزمول بمسافة 7 كم. وبلغ عدد الأشواط ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية 4 أشواط، فاز بالشوط الأول «وحشية» لمالكها بيشان محمد العجمي، وفاز في الشوط الثاني «صوغان» لصاحبه دعيكان جابر ألمري، وفي الشوط الثالث تصدر «تبوك» لسالم سليمان العطوي، بينما فاز «الحشيم» في الشوط الرابع لمالكه عبدالهادي راشد المري.



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