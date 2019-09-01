5 من الدوري السعودي للمنتخب الجزائري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استدعى الجهاز الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم 5 لاعبين ينشطون في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى العاشر من سبتمبر الحالي.

وضمت القائمة التي كشفها عنها الاتحاد الجزائري أمس 23 لاعبا، بينهم 19 لاعبا شاركوا في التتويج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر أخيرا.

فيما ضمت قائمة اللاعبين الذي يلعبون في الدوري السعودي حارس مرمى الرائد عزالدين دوخة، وحارس مرمى الاتفاق رايس مبولحي، ومدافع الشباب جمال بالعمري، ومدافع أبها مهدي تاهرات، ولاعب وسط الأهلي يوسف بلايلي.

وسيخوض المنتخب الجزائري مباراة ودية أمام بنين في 9 سبتمبر الحالي على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، فيما يسبقها خوض مباراة أخرى في 5 سبتمبر لم يعلن عن طرفها الثاني على ملعب خمسة يوليو في الجزائر العاصمة.

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قائمة المنتخب

حراسة المرمى: عز الدين دوخة، ووهاب رايس مبولحي، وألكسندر أوكيدجة.

الدفاع: جمال بن العمري، وعيسى ماندي، والياس شتي، ومهدي تاهرات، وحسين بن عيادة، ويوسف عطال، ورامي بن سبعيني، ورفيق حليش.

الوسط: عدلان قديورة، وإسماعيل بن ناصر، ومهدي عبيد، وزين الدين فرحات، ورياض محرز، وسفيان فغولي، ويوسف بلايلي.

الهجوم: سعيد بن رحمة، وياسين براهيمي، وإسلام سليماني، وأندي ديلور، وبغداد بونجاح.