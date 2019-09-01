الأهلي يعير الحاج للفيحاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة أكمل مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي إجراءات التعاقد مع لاعب المواليد عثمان الحاج حسن (25 عاما) قادما من الأهلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. وسيبدأ الحاج مشواره مع فريقه الجديد ابتداء من تدريبات الثلاثاء المقبل بالمجمعة. يذكر أن الحاج تشادي الجنسية من مواليد السعودية عام 1994م ويلقب بالرنقي، حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي جدة بدوري الدرجة الأولى ثم انتقل مطلع الموسم الماضي إلى الأهلي، ومثله في عدد من المباريات بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



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