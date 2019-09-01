أخضر المبارزة ينهي المرحلة الاستعدادية الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهى المنتخب السعودي للمبارزة المرحلة الإعدادية الأولى من المعسكر الدولي الذي أقيم في المركز الأولمبي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك استعدادا لبطولة الجولة الآسيوية للمبارزة التي ستقام في الكويت منتصف سبتمبر الحالي، والمعسكر الخارجي في أوكرانيا.

وشارك في المعسكر 24 لاعبا ولاعبة (12 بنين و12 سيدات) في الأسلحة الثلاثة (الابيه والفويل والسيبر) بإشراف مدربين من الاتحاد الدولي للمبارزة، وحضور رئيس الاتحاد السعودي للعبة أحمد الصبان.

وشهد المعسكر تدريبات صباحية ومسائية بمعدل 7 ساعات يوميا، شملت تدريبات في التكتيك والتكنيك، كما أقيم على هامش المعسكر عدد من المحاضرات عن التغذية والإصابات الرياضية في المبارزة وذلك لتوعية وتثقيف اللاعبين واللاعبات.