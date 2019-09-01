فوضى ملعب الأحساء.. مسؤولية المدير المعفى أم شركة التشغيل؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مصدر لـ «مكة» أن شركة حديثة تسلمت تشغيل ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمدينة الأحساء الذي استضاف 3 مباريات من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، منها مباراتان للفتح، مبينا أنها تسلمته قبل نحو شهرين فقط، وأن تأخر دخول جماهير العدالة في مباراة ضمك كان بمثابة تأكيد على تدني عمل أو خبرة الشركة المشغلة في التعامل، بعد أن فوجئت بالكم الكبير من الجماهير، حيث لم تتوقع الشركة هذا العدد من الجمهور (تجاوز 10 آلاف مشجع).

كما كشف مغردون في تويتر من خلال مقاطع فيديو وصور عن الإهمال الكبير داخل الملعب من حيث مستوى النظافة في المدرجات، تحديدا في الكراسي.

ومن الملاحظات التي أخذت على الملعب وشركته المشغلة، القصور في جوانب الخدمات المقدمة للمعاقين في الدخول والجلوس ومواقف السيارات، وكذلك في البوابات الخاصة بالعوائل.

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وشهد اللقاء الأول للعدالة في ملعبه بالأحساء ضد ضمك، بقاء أعداد كبيرة من الجماهير خارج الملعب حتى نهاية الشوط الأول، فيما تمكنت من الدخول في الشوط الثاني نتيجة مشكلة في التذاكر.

وسجل الملعب المشيد عام 1983 أول حادثة انقطاع لبث المباراة أكثر من مرة منذ نحو 1500 مباراة نقلتها الشركة الناقلة، بحسب بيان أصدرته الشركة نفسها، قالت فيه إن الانقطاع كان بسبب مولد التيار الكهربائي في الملعب، وأنه جرت الاستعانة بالمولد البديل إلا أن البث انقطع مرة أخرى، فيما أكد مصدر أن هذه المشكلة تعود للشركة الناقلة، حيث تدخل ضمن دائرة استعداداتها للنقل.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل أصدر قرارا بإعفاء مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، إبراهيم المبرزي من منصبه، وتغريم شركة الصيانة بالملعب، وتوجيه إنذار نهائي لها بعد الملاحظات المرصودة في مباراتي العدالة وضمك، والفتح والنصر، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما شهدته المواجهتان من قصور وملاحظات في الخدمات المقدمة للجمهور.

شكاوى الجمهور من ملعب الأحساء