شكرا لقرائتكم الأهلى يوجه الشكر لحسين عبد الدايم مساعد مدرب أحمال الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء قرار توجيه الشكر لعبد الدايم فى ظل وجود شكاوي من بعض اللاعبين فيما يخص ملف الأحمال، ولرغبة فايلر وجهازه المعاون فى الاعتماد على عناصر جديدة أكثر احترافية.
ويحصل فايلر على 2 مليون دولار سنوياً فى الأهلى وهو يشمل راتبه وراتب جهازه المعاون المكون من ديفيد سيسا المدرب العام، وتوماس بنجيلي مُخطط الأحمال وميشيل ياناكوني مدرب الحراس، وهو ما يعني حصولهما على حوالي 160 ألف دولار شهرياً.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يوجه الشكر لحسين عبد الدايم مساعد مدرب أحمال الفريق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.