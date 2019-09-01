شكرا لقرائتكم الأهلى يوجه الشكر لحسين عبد الدايم مساعد مدرب أحمال الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مسئولو الأهلى الشكر لحسين عبد الدايم مساعد مدرب أحمال الفريق، بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر وجهازه المعاون لقيادة الفريق فى الموسم الجديد، وقام عبد الدايم بمصافحة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري مؤكداً لهم أن مران اليوم هو الأخير له داخل القلعة الحمراء.

وجاء قرار توجيه الشكر لعبد الدايم فى ظل وجود شكاوي من بعض اللاعبين فيما يخص ملف الأحمال، ولرغبة فايلر وجهازه المعاون فى الاعتماد على عناصر جديدة أكثر احترافية.

ويحصل فايلر على 2 مليون دولار سنوياً فى الأهلى وهو يشمل راتبه وراتب جهازه المعاون المكون من ديفيد سيسا المدرب العام، وتوماس بنجيلي مُخطط الأحمال وميشيل ياناكوني مدرب الحراس، وهو ما يعني حصولهما على حوالي 160 ألف دولار شهرياً.