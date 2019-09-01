شكرا لقرائتكم تعرف على ضحية أيمن حفني في تشكيلة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو نادي المقاصة صفقة التعاقد مع أيمن حفني لاعب وسط مهاجم الزماك لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، ليتم غلق باب التعاقدات بعد ضم حفني.

وتمسك الجهاز الفني للمقاصة بضم حفني من الزمالك، مستغلين خروجه من حسابات الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض وتمسك اللاعب بالرحيل بحثا عن الحصول على فرصة خارج قلعة ميت عقبة، مع صعوبة اللعب في الزمالك.

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ويلعب في مركز حفني بالزمالك أكثر من لاعب أبرزهم المغربي أشرف بن شرقي وشيكابالا ويوسف أوباما، وهو ما يجعله الخيار الرابع حال تمت الاستعانة به، لذا فضل الرحيل، لاسيما مع تقدمه في العمر.

انضمام أيمن حفني للمقاصة ومشاركته في تشكيلة الفريق الفيومي ستكون على حساب أحد اللاعبين الذين يلعبون في مركزه سواء الوسط الهجومي أو الجناحين.

وحال مشاركة أيمن حفني في مركز صناعة اللعب سيكون على حساب زميله السابق محمد إبراهيم، مع الاعتماد على إبراهيم في مركز الارتكاز على حساب أحد الثنائي الأوغندي خالد أوتشو أو صلاح ريكو، أو اللعب في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر على حساب ميدو جابر حال اللعب في الجناح الأيمن أو أودو موسيس حال اللعب في الجناح الأيسر.